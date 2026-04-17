Проще, чем в Украине: Андрющенко ответил, почему Россия планирует атаковать НАТО

Западные разведки и аналитики все чаще обсуждают, что Россия может попытаться проверить НАТО на прочность. Речь идет не о большой войне по нынешнему украинскому сценарию, а о другом формате действий, который требует меньше сил.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что с военной точки зрения предпосылок для большой атаки сейчас нет. В то же время, по его словам, для другого сценария России не нужны такие же ресурсы, как в войне против Украины.

Для гибридной атаки России не нужна большая армия

С военной точки зрения предпосылок для прямого вторжения в страны НАТО сейчас нет. Но, по оценке Петра Андрющенко, это не означает, что Кремль отказался от самой идеи давления на Альянс.

Напомним! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия может рассматривать гибридные операции против НАТО раньше, чем это прогнозировали на 2027 – 2032 годы. На это, в частности, влияют публичные споры внутри НАТО и ЕС, а также потеря для Кремля венгерского направления после поражения Виктора Орбана.

В таком случае Россия может выбрать не фронтальный сценарий, а значительно более простой формат, который не требует ни большой мобилизации, ни переброски сотен тысяч военных.

С точки зрения потенциальной атаки на НАТО у него достаточно ресурсов, как бы дико это не прозвучало,

– отметил Андрющенко.

Он напомнил, что именно так в свое время начиналась оккупация Крыма. Если речь идет о странах Балтии, то для первого этапа такой агрессии России, по его словам, хватило бы ограниченного контингента. Причем эти силы Москва может взять не только с украинского фронта, но и из других своих группировок, которые не задействованы в войне против Украины.

10 – 20 тысяч личного состава будет более чем достаточно, чтобы в каком-то гибридном виде вторгнуться в страны Балтии,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он считает, что такой ресурс у России есть уже сейчас. И если Кремль действительно пойдет на попытку проверить НАТО на прочность, то будет делать это не большой войной, а локальным и гибридным давлением.

Россия хочет прощупать слабые места НАТО

Такие сценарии, по оценке Петра Андрющенко, в Кремле рассматривают не только как локальную операцию против отдельной страны. Для Москвы это еще и способ проверить, как быстро и жестко Альянс будет реагировать на гибридное давление. Именно поэтому внимание часто сосредоточено на странах Балтии, где Россия может попытаться действовать через провокации, ограниченные силовые акции и постоянное нагнетание у границ.

Путин действительно и его генеральный штаб рассматривают такие варианты разного рода прощупывания этих красных линий и возможности атак на НАТО,

– отметил Андрющенко.

Он обратил внимание, что в Эстонии уже фиксируют увеличение российского контингента вокруг Нарвы и готовятся именно к гибридному сценарию. По его мнению, сама демонстрация готовности к отражению такой атаки уже является важным сдерживающим сигналом для Кремля. Похожая логика, по его словам, сработала и в Балтийском море, когда после жесткой реакции Швеции и Финляндии быстро сошли на нет истории с повреждением кабелей.

Такая атака на НАТО – это вопрос дискредитации НАТО как организации,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Кроме этого, Россия рассчитывает еще и на побочный эффект для войны против Украины. Если в Европе появится новая точка напряжения, часть внимания, ресурсов и помощи неизбежно сместится туда. Именно в этом Москва и видит для себя дополнительное преимущество.

