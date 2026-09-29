Кремль может пойти на новую эскалацию в Европе: что подталкивает Россию к опасному сценарию

В Кремле вновь заговорили о возможной войне с Европой, при этом уверяя, что Россия якобы не планирует нападения. Сергей Лавров заявил, что подготовка европейских стран к войне с Москвой может превратиться в "самоисполняющееся пророчество".

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил , что, по его мнению, стоит за такой риторикой России. Он предположил, что Кремль может рассматривать новую эскалацию значительно раньше, чем в Европе планируют к ней подготовиться.

Кремль может не дожидаться 2030 года

Европейские страны говорят о необходимости быть готовыми к возможной войне к 2030 году, однако Загородний считает, что для России такой горизонт слишком далек. Москва, по его мнению, может пытаться реализовать свои планы значительно раньше

Я думаю, что подготовка идет полным ходом. У россиян нет времени ждать до 2030 года. Им нужно делать это сейчас, и это срочно,

– сказал Загородний.

Он напомнил, что в 2021 году Лавров также отрицал возможность войны России против Украины. Сейчас Москва точно так же постоянно повторяет, что не собирается воевать с Европой, при этом поднимая тему якобы ущемления прав русскоязычного населения в странах Балтии.

Чем чаще они говорят, что этого не будет, тем больше вероятность, что это произойдет. Потому что у россиян нет времени,

– подчеркнул политтехнолог.

Важно! В эксклюзивном интервью 24 Канала Тарас Загородний также объяснил, что стоит за заявлениями Дональда Трампа о завершении войны, почему в Кремле нервничают из-за Starlink, может ли Россия пойти на новую эскалацию против Европы и что происходит с ее экономикой.

Россия видит преимущество над странами НАТО

Кремль, по мнению Загороднего, может считать, что имеет преимущество над частью стран НАТО именно благодаря военному опыту, полученному в войне против Украины. Прежде всего речь идет о новейших технологиях, к применению которых союзники могут быть не готовы.

У них есть новейшие технологии, которые уже опробованы в Украине, почему ни страны Балтии, ни Польша, ни другие страны НАТО вообще не готовы,

– пояснил Загородний.

Возможную атаку Россия могла бы использовать не только в военных целях, но и для давления на ключевые европейские страны. Москва, как считает политтехнолог, может попытаться заставить их пойти на уступки.

Они видят, что просто летят в пропасть, а выбраться оттуда можно только так: напасть на Европу,

– сказал он.

Российская экономика оказалась под все большим давлением

Необходимость спешить с таким рискованным сценарием Загородний связывает и с положением самой России. Он обратил внимание на проект российского бюджета на следующий год, в котором предусмотрено повышение налогов по многим направлениям.

Они реально в тупике, экономика идет к коллапсу. Это видно из проекта бюджета на следующий год, где они повышают налоги почти по всем позициям, где только можно что-то собрать,

– отметил политтехнолог.

В то же время украинские атаки не прекращаются, а склонить Киев к российской версии так называемого энергетического перемирия Москва не может.

Загородний объяснил возможный расчет Кремля: смотрите видео