Насколько реальна угроза для Молдовы
Об этом 24 каналу сказал бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца. Он подчеркнул, что такая угроза России для Молдовы действительно реальная.
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По его словам, это так же реально, как и то, что в 2023 году Россия будет продолжать думать о том, как захватить Украину.
Ибо на российских картах войны Молдова тоже обозначена красными стрелками, как и Украина. Но Мустяце (представитель Службы информации и безопасности Молдовы – 24 канал) накануне сказал, что его неправильно поняли, он больше хотел создать аналитический прогноз,
– объяснил Маринуца.
По его мнению, всем и так ясно, что война не закончится в этом году.
"Почему был такой переполох? Неделю назад Мустяце в другом интервью подчеркнул, что никакой военной угрозы для Молдовы нет и в ближайшем будущем не ожидается", – сказал эксминистр Молдовы.
Он считает, что Мустяце еще не вошел в роль руководителя СИБ Молдовы, он еще больше аналитик, поэтому иногда делает такие заявления. "В целом это заявление правильно, но одно – когда это говорит аналитик, а другое – когда представитель Службы безопасности Молдовы", – добавил Маринуца.
Понимают ли молдаване угрозу от России
По его словам, ранее Молдова закрыла 6 каналов, напрямую показывающих пропаганду войны и поддержку России.
В Молдове точно понимают, что живут мирно. В частности, благодаря тому, что Украина держится, сражается и не позволяет России продвинуться так, как она хотела – в Молдову. Наше будущее зависит от того, как Украина будет воевать,
– ответил Маринуце.
Марунице о возможном наступлении России на Молдову: видео
Кроме того, как сказал эксминистр, несколько дней назад российский генерал Гурулев сообщил, что Россия сядет за стол переговоров, когда дойдет до западных границ Румынии, Польши и Венгрии.
"Они хотят построить российскую империю. И молдаване понимают, что пощады не будет, если России удастся пройти через оборону Украины, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе", – подчеркнул Маринуце.
По его мнению, Украина сражается за будущее всего свободного человечества.
Россия планирует вторжение в Молдову?
- Россия готовит новое вторжение, в частности, страна-террористка планирует наступление в Молдову в 2023 году. Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустяца.
- По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через Север Украины в направлении Молдовы. Он отметил, что речь идет о январе, феврале или марте и апреле.
- Добавим, что Россия неоднократно прямо угрожала Молдове, в частности, из-за сближения Кишинева и ЕС. Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что какие-либо действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья можно считать нападением на Россию.