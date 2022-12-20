Наскільки реальна загроза для Молдови

Про це 24 каналу сказав колишній міністр оборони Молдови Віталій Маринуца. Він наголосив, що така загроза з боку Росії для Молдови дійсно реальна.

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За його словами, це настільки ж реально, як і те, що у 2023 році Росія буде продовжувати думати про те, як захопити Україну.

Бо на російських картах війни Молдова теж позначена червоними стрілками, як і Україна. Але Мустяце (представник Служби інформації та безпеки Молдови – 24 канал) напередодні сказав, що його неправильно зрозуміли, він більше хотів створити аналітичний прогноз,

– пояснив Маринуца.

На його думку, всім і так зрозуміло, що війна не закінчиться в цьому році.

"Чому був такий переполох? Бо тиждень тому Мустяце в іншому інтерв'ю наголосив, що ніякої воєнної загрози для Молдови немає і в найближчому майбутньому не очікується", – сказав ексміністр Молдови.

Він вважає, що Мустяце ще не увійшов в роль керівника СІБ Молдови, він ще більше аналітик, тому іноді робить такі заяви. "Загалом ця заява правильна, але одне – коли це говорить аналітик, а інше – коли представник Служби безпеки Молдови", – додав Маринуца.

Чи розуміють молдавани загрозу від Росії

За його словами, раніше Молдова закрила 6 каналів, які напряму показували пропаганду війни та підтримку Росії.

В Молдові точно розуміють, що живуть мирно. Зокрема, завдяки тому, що Україна тримається, воює і не дозволяє Росії просунутися так, як вона хотіла – до Молдови. Наше майбутнє залежить від того, як Україна буде воювати,

– відповів Маринуце.

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Крім того, як сказав ексміністр, кілька днів тому російський генерал Гурулєв повідомив, що Росія сяде за стіл переговорів тоді, коли дійде до західних кордонів Румунії, Польщі та Угорщини.

"Вони хочуть побудувати російську імперію. І молдавани розуміють, що пощади не буде, якщо Росії вдасться пройти через оборону України, тому ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі", – наголосив Маринуце.

На його думку, Україна воює за майбутнє всього вільного людства.

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