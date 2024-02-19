Время от времени появляются сообщения о новом наступлении России то в Харьковской области, то на Севере. В Сумской городской военной администрации уже развеяли эти слухи, а 24 Канал подготовил инфографику, как не поверить фейкам. В то же время в ГПСУ решили показать, что происходит на Севере.

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Ситуация на северной границе Украины

Уровень обеспечения пограничников на Севере показали в видео. Так воочию можно убедиться в том, что бойцы на позициях обеспечены: видны генераторы, солнечные панели, "Экофлоу" и "Старлинк", показано, как питаются и греются пограничники. Что важно, это все появилось еще до наступления холодов.

Как ГПСУ на Севере готовятся давать отпор врагу: смотрите видео

"При подготовке к зиме были максимально учтены все потребности бойцов и обеспечены надлежащие условия пребывания. Здесь есть все необходимое, логистика работает, расходные материалы доставляются планово. Также защитникам активно помогают волонтерские движения и благотворительные организации", – говорится в сообщении.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, на Севере готовы к внезапным действиям в случае необходимости, различные сценарии противодействия возможным действиям врага отработаны.

Ситуация на Севере Украины / Скриншоты 24 Канала с видео ГПСУ

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