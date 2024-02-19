Время от времени появляются сообщения о новом наступлении России то в Харьковской области, то на Севере. В Сумской городской военной администрации уже развеяли эти слухи, а 24 Канал подготовил инфографику, как не поверить фейкам. В то же время в ГПСУ решили показать, что происходит на Севере.
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Ситуация на северной границе Украины
Уровень обеспечения пограничников на Севере показали в видео. Так воочию можно убедиться в том, что бойцы на позициях обеспечены: видны генераторы, солнечные панели, "Экофлоу" и "Старлинк", показано, как питаются и греются пограничники. Что важно, это все появилось еще до наступления холодов.
Как ГПСУ на Севере готовятся давать отпор врагу: смотрите видео
"При подготовке к зиме были максимально учтены все потребности бойцов и обеспечены надлежащие условия пребывания. Здесь есть все необходимое, логистика работает, расходные материалы доставляются планово. Также защитникам активно помогают волонтерские движения и благотворительные организации", – говорится в сообщении.
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, на Севере готовы к внезапным действиям в случае необходимости, различные сценарии противодействия возможным действиям врага отработаны.
Ситуация на Севере Украины / Скриншоты 24 Канала с видео ГПСУ
Пока Силы обороны делают границу непроходимой, россияне вбрасывают ИПСО
- В январе тогдашний командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что плотность минно-взрывных заграждений удалось увеличить в 16 раз, установили более 500 тысяч противотанковых мин.
- А в Центре противодействия дезинформации объяснили, что россияне вбрасывают свои ИПСО о наступлении в инфопространство циклично, раз в несколько месяцев. Цель очевидна – создать напряжение в обществе и запугать людей.