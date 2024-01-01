Командующий силами обороны Украины Сергей Наев сообщил, что системы минно-взрывных и других заграждений наращивают с июня 2022 года. По решению Ставки Верховного Главнокомандующего, продолжается фортификационное оборудование позиций второй линии.
К теме Россия держит у северо-восточной границы Украины около 19 000 военных: Наев раскрыл цель
"Мы совместно создаем условия для того, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне стала абсолютно непроходимой для вражеских сил", – подчеркнул Наев.
По его словам, плотность минно-взрывных заграждений удалось увеличить в 16 раз. Помимо противотанковых мин, установили также противопехотные взрывные устройства, фугасы, минированные завалы.
К тому же установили невзрывные заграждения и подготовили к разрушению мосты и дороги.
Продолжается противодиверсионная работа
В случае враждебных попыток прорвать государственную границу создали контрдиверсионные резервы.
Противодиверсионные резервы применяют различные тактики действий, которые изменяются в соответствии с конкретной боевой ситуацией, что позволяет вовремя выявить попытки прорыва вражеских сил,
– отметил Наев.
На самых угрожающих направлениях используют инженерные препятствия, средства контроля и наблюдения за местностью и авиаразведку.
Ситуация на Севере: последние новости
- Российские оккупанты 1 января обстреляли Сумщину "Шахедами". По состоянию на 18:00 известно о двух погибших.
- Раньше на Черниговщине активизировались российские диверсионно-разведывательные группы. Власти заверили, что идет усиление фортификаций.
- Сейчас на беларусской границе спокойно, но расслабляться рано. Ситуация может измениться в любой момент, поэтому нужно быть наготове.