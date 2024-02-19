Час від часу з'являються повідомлення про новий наступ Росії чи то на Харківщині, чи то на Півночі. У Сумській міській військовій адміністрації уже розвіяли ці чутки, а 24 Канал підготував інфографіку, як не повестися на фейки. Водночас у ДПСУ вирішили показати, що відбувається на Півночі.

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Ситуація на північному кордоні України

Рівень забезпечення прикордонників на Півночі показали у відео. Так на власні очі можна пересвідчитися в тому, що бійці на позиціях забезпечені: помітно генератори, сонячні панелі, "Екофлоу" і "Старлінк", показано, як харчуються і гріються прикордонники. Що важливо, це все з'явилося ще до настання холодів.

Як ДПСУ на Півночі готуються давати відсіч ворогу: дивіться відео

"При підготовці до зими були максимально враховані всі потреби бійців та забезпечені належні умови перебування. Тут є все необхідне, логістика працює, розхідні матеріали доставляються планово. Також захисникам активно допомагають волонтерські рухи й благодійні організації", – ідеться в дописі.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, на Півночі готові до раптових дій у разі потреби, різні сценарії протидії можливим діям ворога відпрацьовані.

Ситуація на Півночі України / Скриншоти 24 Каналу з відео ДПСУ

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