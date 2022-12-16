Россия может использовать мобилизованных для нового наступления на Украину, – ГУР

Кремль произвел полноценную мобилизацию. Поэтому Украина должна быть готова к любым сценариям.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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"Произведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо", – сказал Юсов.

Возможны ли переговоры

Юсов также рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Кремлем. Враг должен вывести все войска из Украины и выплатить репарации. Кроме того, все военные преступники должны получить наказание, а ядерное вооружение России должно попасть под международный контроль.

Только в этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России, – подчеркнул Юсов.

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