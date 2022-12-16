Россия может использовать мобилизованных для нового наступления на Украину, – ГУР
Кремль произвел полноценную мобилизацию. Поэтому Украина должна быть готова к любым сценариям.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
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"Произведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо", – сказал Юсов.
Возможны ли переговоры
Юсов также рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Кремлем. Враг должен вывести все войска из Украины и выплатить репарации. Кроме того, все военные преступники должны получить наказание, а ядерное вооружение России должно попасть под международный контроль.
Только в этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России, – подчеркнул Юсов.
Залужный о повторном полномасштабном наступлении врага: что известно
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Кремль готовит около 200 тысяч оккупантов.
- По мнению Залужного, российские убийцы снова попытаются захватить Киев.
- Главнокомандующий сказал, что у России есть в резерве 1,2 – 1,5 миллиона человек. По словам Залужного, у мобилизованных нет столь ужасных проблем с оснащением, чтобы не воевать.
- Залужный отметил, что повторное наступление может состояться уже в январе, но скорее всего весной. Враг для атаки может выбрать даже Беларусь.