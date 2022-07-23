россия может прекратить транзит газа: какие регионы пострадают больше всего

Страна-агрессор может прекратить транзит газа через территорию нашего государства. В результате может пострадать ряд регионов Украины, имеющих слабую газораспределительную систему.

Украина должна готовиться к тяжелой зиме. О том, как отразится на энергетическом рынке Украины прекращение транзита российского газа 24 каналу, рассказал эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Что нам дает транзит газа

Эксперт пояснил, что транзитный газ, проходящий через Украину в Европу, создавал давление в системе. В то же время, наша страна забирала его для своих нужд и распределяла между потребителями. А уже зимой поднимала газ из подземных хранилищ и компенсировала Европе.

То есть, по словам Юрия Корольчука, если транзит российского газа прекратится, мы не сможем взять его для собственных нужд. Нам тогда придется, условно говоря, развернуть трубу с Запада на Восток и качать газ из подземных хранилищ и это проблема.

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Какие регионы больше всего пострадают

Как пояснил Корольчук, в некоторых областях Украины плохо развиты газораспределительные системы. Поэтому может возникнуть проблема, чтобы доставить газ непосредственно населению.

Если транзит прекратится, то, по мнению эксперта, проблемными станут Юг и Юго-восток Украины, в частности:

Одесская,

Херсонская,

Николаевская,

Кировоградская,

Днепропетровская область.

В то же время, Запад Украины будет в лучшей ситуации, потому что там будет давление из подземных хранилищ. Когда газ будет подниматься – давления будет достаточно, чтобы он дошел до потребителя.

Газовый шантаж россии: последние новости

21 июля, после 10-дневного перерыва, россия возобновила транзит газа через "Северный поток-1" в Германию. Тем не менее, страна-агрессор снизила транзит газа до 40% от мощностей "Северного потока".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, зачем россия пошла на такой шаг. По его мнению, государство-агрессор продолжает тактику шантажа по старой схеме: требует что-то от Европы и, как только получает, уменьшает транзит газа.

Владимир путин анонсировал сокращение поставок газа в ЕС и предложил компенсировать это запуском газопровода "Северный поток-2", который был остановлен из-за вторжения россии. Однако в ЕС говорят, что это недопустимо.

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