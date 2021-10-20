Россия может прибегнуть к новым провокациям против миссии ОБСЕ, – разведка
Источник:Главное управление разведки
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может продолжить блокирование миссии ОБСЕ, как это было в Донецке и Горловке. Целью агрессора является создание искусственных проблем накануне встречи глав МИД в нормандском формате.
Россия делает все возможное, чтобы дискредитировать миссию. В управлении разведки заметили тенденцию Кремля прибегать к провокациям накануне встреч высокого уровня.
Обратите внимание Подрывает доверие, – представительница ОБСЕ осудила блокирование оккупантами работы миссии
Россия в очередной раз пренебрегает международным правом
В Главном управлении разведки заявили, что блокирование Россией миссии ОБСЕ в Донецке и Горловке доказывает то, что Кремль пренебрегает международным правом и взятыми на себя обязательствами. Поэтому страна-агрессор может продолжить воплощение подобных провокаций.
Своими действиями против ОБСЕ Россия усложняет работу наблюдателей перед встречей глав МИД Украины, России, Германии и Франции. Украинская разведка заявила, что Кремль действует так не впервые.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины неоднократно фиксирует осуществление Россией провокаций и информационно-психологических операций накануне международных встреч высокого уровня,
– заявили в управлении разведки.
Блокирование миссии ОБСЕ на Донбассе: главное
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка, который осуществлял разведку под прикрытием разминирования.
- Из-за этого другие пророссийские наемники начали угрожать, что если Косяка не отпустят, то они откажутся от минских соглашений.
- После боевики выразили свое недовольство протестом против миссии ОБСЕ в Донецке. Международные наблюдатели в течение 15 – 16 октября не могли выйти из здания.
- 17 октября боевики заблокировали миссию ОБСЕ и в Горловке.