Россия может прибегнуть к новым провокациям против миссии ОБСЕ, – разведка

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может продолжить блокирование миссии ОБСЕ, как это было в Донецке и Горловке. Целью агрессора является создание искусственных проблем накануне встречи глав МИД в нормандском формате.

Россия делает все возможное, чтобы дискредитировать миссию. В управлении разведки заметили тенденцию Кремля прибегать к провокациям накануне встреч высокого уровня.

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Россия в очередной раз пренебрегает международным правом

В Главном управлении разведки заявили, что блокирование Россией миссии ОБСЕ в Донецке и Горловке доказывает то, что Кремль пренебрегает международным правом и взятыми на себя обязательствами. Поэтому страна-агрессор может продолжить воплощение подобных провокаций.

Своими действиями против ОБСЕ Россия усложняет работу наблюдателей перед встречей глав МИД Украины, России, Германии и Франции. Украинская разведка заявила, что Кремль действует так не впервые.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины неоднократно фиксирует осуществление Россией провокаций и информационно-психологических операций накануне международных встреч высокого уровня,

– заявили в управлении разведки.

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