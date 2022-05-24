Россия может привлечь к войне еще примерно 30 БТГ в течение 1,5 – 2 месяцев, – Минобороны

Россиянам из-за больших потерь приходится привлекать резервы и искать новое "пушечное мясо". Враг не собирается прекращать боевые действия и готов и дальше шагать к своему краху.

В войне против Украины российские кафиры потеряли уже более 29 тысяч солдат. Рашисты привлекли к войне против Украины почти все свои силы, поэтому нуждаются в пополнении резервов.

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Сколько сил Россия еще можно собрать

Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, война против Украины показала, что россияне не могут вести боевые действия одновременно на нескольких стратегических направлениях. Им могут производиться только тактические операции, поэтому именно на них кафиры сейчас бросают свои основные силы, привлекая большое количество оружия и боевой техники.

Он добавил, что на войну против Украины Россия бросила 170 тысяч живой силы.

Они привлекли более 90 батальонных тактических групп, еще 30 готовы бросить в бой в течение 1,5 – 2 месяцев. ВСУ знают о планах врага и готовы давать отпор. Наши воины уже полностью уничтожили 17 батальонных тактических групп россиян,

– сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны отметил, что ситуация на фронте очень сложная, сейчас в горячих боях решается судьба Украины. Наиболее яростные противостояния продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты практически круглосуточно обстреливают города из артиллерии и авиации. Также рашисты ищут новые направления, откуда могут наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе и с территории Беларуси.

Новости с фронта: коротко о главном

Российские кафиры продолжают равнять Северодонецк с землей. Враг не может захватить город штурмовыми действиями – ВСУ отражают все атаки россиян. В результате обстрелов и бомбардировок в течение суток 24 мая погибли по меньшей мере 5 мирных украинцев.

По словам Мотузяника, сейчас идет наиболее активная фаза боевых действий. Из-за стратегического провала во время первой фазы кафиры сосредоточили свои силы на оккупации Донецкой и Луганской областей.

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