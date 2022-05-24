У війні проти України російські окупанти втратили вже понад 29 тисяч солдатів. Рашисти залучили до війни проти України майже всі свої сили, тому відчувають велику потребу у поповненні резервів.

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Скільки сил Росія ще можна назбирати

Як повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, війна проти України показала, що росіяни не можуть вести бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках. Їм можуть вдаватися лише тактичні операції, тому саме на них окупанти зараз кидають свої основні сили, залучаючи велику кількість зброї та бойової техніки.

Він додав, що на війну проти України Росія кинула 170 тисяч живої сили.

Вони залучили понад 90 батальйонних тактичних груп, ще 30 вони готові кинути в бій впродовж 1,5 – 2 місяців. ЗСУ знають про плани ворога та готові давати відсіч. Наші воїни вже повністю знищили 17 батальйонних тактичних груп росіян,

– сказав Мотузяник.

Речник Міноборони зазначив, що ситуація на фронті дуже складна, зараз в гарячих боях вирішується доля України. Найбільш запеклі протистояння тривають у Донецькій та Луганській областях. Окупанти практично цілодобово обстрілюють міста з артилерії та авіації. Також рашисти шукають нові напрямки, звідки можуть завдавати ракетних та бомбових ударів, в тому числі й з території Білорусі.

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Російські окупанти продовжують рівняти Сєвєродонецьк із землею. Ворог не може захопити місто штурмовими діями – ЗСУ відбивають всі атаки росіян. Внаслідок обстрілів та бомбардувань впродовж доби 24 травня загинуло щонайменше 5 мирних українців.

За словами Мотузяника, зараз триває найбільш активна фаза бойових дій. Через стратегічний провал під час першої фази окупанти зосередили свої сили на окупації Донецької та Луганської областей.

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