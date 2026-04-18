Путин действительно может готовить наступление на страны НАТО, но есть один нюанс

Тактика Путина пока проста: не делать решительных действий (объявление мобилизации или наоборот замораживание боев), а вести войну на таком уровне, как сейчас. Глава Кремля надеется, что дождется изменения ситуации, например, что США дожмут Украину и та пойдет на уступки.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, что теоретически не стоит исключать вероятность эскалации со стороны России, если Путин решит, что ситуация окончательно зашла в тупик.

Кремль может попытаться прощупать НАТО

По мнению политолога, вести полномасштабную войну со странами НАТО Путин сегодня очевидно не в состоянии. По его словам, на это у России просто нет ресурсов, даже если США не вмешаются и не станут помогать государствам-членам Североатлантического Альянса.

Он может только пробовать нащупать, насколько НАТО готово к коллективному сопротивлению, поддержке стран Балтии, или что будет, если российские войска высадятся на Шпицбергене, он принадлежит Норвегии, но демилитаризован. Защищать его фактически некому. Будут ли страны НАТО угрожать тотальной войной, пришлют ли свои войска туда?,

– размышляет Эйдман.

Политолог поделился, что общался на эту тему с военными экспертами в Германии, которые указывают на то, что это один из возможных вариантов развития событий, как и, например, не исключен такой сценарий на одном из островов в Балтийском море, в частности шведском, или в Нарве (Эстония).

"Это может быть локальная акция, чтобы проверить оборону НАТО и его единство. Теоретически это не исключено. Хотя опять же в силу известной трусости Путина и неумения принимать жесткие решения – это под вопросом. Кстати, он и по Украине, если бы знал, что получит многолетнюю войну, побоялся бы начинать широкомасштабное вторжение", – убежден Эйдман.

Политолог объяснил, что Путин тогда в 2022 году прислушался к российским генералам, которые ему отчитались, что все быстро завершится. По словам Эйдмана, по сей день Путин продолжает воевать по инерции, потому что не способен принимать решения. Однако устраивать большую войну в Европе, по его мнению, российский диктатор вряд ли способен.

К сведению! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Путин рассматривает по меньшей мере 3 сценария дальнейшего развития событий. Первый вариант - продолжать боевые действия в Украине до 2028 года. Второй – двигаться к замораживанию войны. Третий сценарий предусматривает параллельно с войной в Украине прибегнуть к гибридной войне со странами НАТО, в частности Балтии. По его словам, Россия может прибегнуть к дроновым атакам и и привлечению ДРГ для проведения операций в этих странах.

Пойдет ли Россия на НАТО: мнения других экспертов