Россия может "соскочить" с войны двумя способами, – Пионтковский

Россию безусловно ждет поражение в войне против Украины. Андрей Пионтковский считает, что у россиян два варианта, чтобы "соскочить" с войны – конец путинского режима или "выбор" мира.

Об этом российский публицист Андрей Пионтковский заявил в эфире 24 канала.

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Россию могут демилитаризовать

По его словам, США уже отметили, что их цели в войне:

победа Украины,

восстановление территориальной целостности Украины,

ослабление России до такого состояния, чтобы она никогда больше не смогла повторить подобное безумие.

"То есть американское руководство думает не только о победе Украины в войне, но и о послевоенном мироздании. Это может быть демилитаризация и депутинизация России", – подчеркнул Пионтковский.

Как Россия может "соскочить" с войны

Российский публицист говорит, что здесь точно понятно, что России надо "соскочить", потому что украинская армия уже разбила российскую, ВСУ выиграли битву за Киев, и сейчас выигрывают битву за Донбасс.

Как "соскочить"? Я бы разделил это на два способа. Один называется "20 съезд КПСС", а второй – "Брестский мир",

– заявил Пионтковский.

Он подчеркнул, что первый способ такой – народу сообщают, что криминальная группа "Патрушева – Путина", которая подло пробралась к руководству, нанесла колоссальный вред на многовековую дружбу двух братских народов (Украины и России).

"Эту группу ликвидировали и в Киев направили делегацию для заключения мирной договоренности на условиях полной территориальной целостности Украины", – рассказал он.

Публицист говорит, что второй способ не предполагает отстранение Путина от власти. Вариант "Брестский мир" может быть озвучен президентом России на 9 мая в некий доверчивый способ.

"Он может сказать: "Граждане, мы столкнулись с тяжелой ситуацией. Во время нашей "спецоперации" в Украине врагам России удалось сделать блок из 40-ка военных государств, и на уровне такого вооружения мы не можем противостоять... Мы имеем опасное оружие, но это убьет миллионы людей, поэтому мы можем пойти на "брестский мир", чтобы избежать этого", – представляет Пионтковский.

Россия может "соскочить" двумя способами, – Пионтковский:



К слову, силовики Запада и США считают, что Путин может прибегнуть к объявлению войны Украине 9 мая. Это позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы, поскольку он до сих пор хочет завоевать Восток и Юг Украины.