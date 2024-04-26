Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил 24 Каналу, что после того, как наши воины получат помощь, возможности врага существенно уменьшатся.
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Как действуют россияне
Федоренко отметил, что у российских оккупантов есть четкий план по оккупации территории Украины, и он для них остается неизменным.
Как показывает практика – обычно противник наращивает усилия там, где самое слабое место,
– сказал военный.
Он отметил, что в течение последнего месяца захватчики максимально активно наносят ракетные удары по территории Украины. Дело в том, что противник понимает, что у нас недостаточно средств ПВО и боеприпасов к ним.
А уже через месяц – полтора, добавил он, у Сил обороны появятся гораздо больше средств ПВО и боеприпасов к ним, поэтому небо можно будет плотнее закрыть. Тогда российские ракетные обстрелы станут значительно менее эффективными.
То же самое происходит и на линии боевого соприкосновения. Ведь, подчеркнул Федоренко, противник четко осознает, что когда Силы обороны получат помощь, то у него не будет шансов на большинстве направлений, чтобы оккупировать нашу землю.
Чего ждать на фронте в ближайшее время
Командир батальона ударных БпАК заметил, что сейчас российско-оккупационные войска имеют задачу до конкретных дат оккупировать определенные населенные пункты, а также держать постоянную динамику.
Он пояснил, что враг совершил массированные ударно-штурмовые действия с привлечением большого количества легкобронированной техники, артиллерии и других средств, не реализовав поставленную задачу. Наши воины отбили атаки оккупантов, уничтожив их технику и личный состав.
Затем, по его словам, противник дает указание войскам перегруппироваться, привлечь весь имеющийся личный состав и повторить ударно-штурмовые действия, пока они подтягивают резервы, ремонтируют и наращивают усилия в технике.
Это означает, что ближайшие 1,5 – 2 месяца на линии фронта будет очень и очень жарко,
– подчеркнул Федоренко.
Так будет, добавил он, до момента, когда в Силы обороны Украины в полной мере поступит необходимое вооружение для того, чтобы можно было лишить противника ударно-штурмовых возможностей.
Война в Украине: главное
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине важно как можно быстрее получить помощь от США. По его словам, это нужно ускорить – иначе российские захватчики "отодвинут" украинские войска.
- В Институте изучения войны считают, что от помощи США в значительной степени зависит то, как будет развиваться ситуация на поле боя. Пока Украина в ожидании ее прибытия, Россия может воспользоваться возможностью на поле боя.
- Командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк заверил, что Украина имеет четкое видение продолжения войны и планы будущих кампаний. По его словам, иногда грубая сила не решает ничего, а Украина имеет определенные преимущества над российской армией.