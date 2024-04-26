Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил 24 Каналу, что после того, как наши воины получат помощь, возможности врага существенно уменьшатся.

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Как действуют россияне

Федоренко отметил, что у российских оккупантов есть четкий план по оккупации территории Украины, и он для них остается неизменным.

Как показывает практика – обычно противник наращивает усилия там, где самое слабое место,

– сказал военный.

Он отметил, что в течение последнего месяца захватчики максимально активно наносят ракетные удары по территории Украины. Дело в том, что противник понимает, что у нас недостаточно средств ПВО и боеприпасов к ним.

А уже через месяц – полтора, добавил он, у Сил обороны появятся гораздо больше средств ПВО и боеприпасов к ним, поэтому небо можно будет плотнее закрыть. Тогда российские ракетные обстрелы станут значительно менее эффективными.

То же самое происходит и на линии боевого соприкосновения. Ведь, подчеркнул Федоренко, противник четко осознает, что когда Силы обороны получат помощь, то у него не будет шансов на большинстве направлений, чтобы оккупировать нашу землю.

Чего ждать на фронте в ближайшее время

Командир батальона ударных БпАК заметил, что сейчас российско-оккупационные войска имеют задачу до конкретных дат оккупировать определенные населенные пункты, а также держать постоянную динамику.

Он пояснил, что враг совершил массированные ударно-штурмовые действия с привлечением большого количества легкобронированной техники, артиллерии и других средств, не реализовав поставленную задачу. Наши воины отбили атаки оккупантов, уничтожив их технику и личный состав.

Затем, по его словам, противник дает указание войскам перегруппироваться, привлечь весь имеющийся личный состав и повторить ударно-штурмовые действия, пока они подтягивают резервы, ремонтируют и наращивают усилия в технике.

Это означает, что ближайшие 1,5 – 2 месяца на линии фронта будет очень и очень жарко,

– подчеркнул Федоренко.

Так будет, добавил он, до момента, когда в Силы обороны Украины в полной мере поступит необходимое вооружение для того, чтобы можно было лишить противника ударно-штурмовых возможностей.

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