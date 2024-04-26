Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив 24 Каналу, що після того, як наші воїни отримають допомогу, можливості ворога суттєво зменшаться.
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Як діють росіяни
Федоренко зазначив, що російські окупанти мають чіткий план щодо окупації території України, і він для них залишається незмінним.
Як показує практика – зазвичай противник нарощує зусилля там, де найслабкіше місце,
– сказав військовий.
Він зауважив, що впродовж останнього місяця загарбники максимально активно завдають ракетних ударів по території України. Річ у тім, що противник розуміє, що у нас недостатньо засобів ППО і боєприпасів до них.
А вже за місяць – півтора, додав він, у Сил оборони з'являться набагато більше засобів ППО та боєприпасів до них, тож небо можна буде щільніше закрити. Тоді російські ракетні обстріли стануть значно менш ефективними.
Те ж саме відбувається й на лінії бойового зіткнення. Адже, наголосив Федоренко, противник чітко усвідомлює, що коли Сили оборони отримають допомогу, то у нього не буде шансів на більшості напрямків, щоб окупувати нашу землю.
Чого очікувати на фронті найближчим часом
Командир батальйону ударних БпАК зауважив, що зараз російсько-окупаційні війська мають завдання до конкретних дат окупувати певні населені пункти, а також тримати сталу динаміку.
Він пояснив, що ворог здійснив масовані ударно-штурмові дії із залученням великої кількості легкоброньованої техніки, артилерії та інших засобів, не реалізувавши поставлене завдання. Наші воїни відбили атаки окупантів, знищити їхню техніку й особовий склад.
Потім, за його словами, противник дає вказівку військам перегрупуватися, залучити весь наявний особовий склад і повторити ударно-штурмові дії, доки вони підтягують резерви, ремонтують і нарощують зусилля у техніці.
Це означає, що найближчі 1,5 – 2 місяці на лінії фронту буде дуже й дуже спекотно,
– наголосив Федоренко.
Так буде, додав він, до моменту, коли до Сил оборони України повною мірою надійде необхідне озброєння для того, щоб можна було позбавити противника ударно-штурмових спроможностей.
Війна в Україні: головне
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