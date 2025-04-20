Готовятся, – Андрющенко предупредил о провокации оккупантов во время "пасхального перемирия"

Россия может прибегнуть к провокациям во время "пасхального перемирия", которое продлится до 00:00 21 апреля. Существует высокая вероятность, что враг обстреляет собственные или временно оккупированные территории, чтобы обвинить в этом Украину. Это может стать поводом для более масштабного удара по нашим городам и селам.

После Кремль может попытаться переложить ответственность за возможные жертвы на президента Украины Владимира Зеленского. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в течение суток россияне уже трижды устраивали провокации, однако все они оказались неудачными.

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Россия готовится к провокациям

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о нарушении российскими оккупантами "пасхального перемирия". По его словам, наблюдается увеличение интенсивности обстрелов и активное использование дронов-камикадзе, в частности FPV-дронов – их применение возросло вдвое.

Петр Андрющенко считает, что это только начало и количество обстрелов будет расти. Он отметил, что россияне публиковали видео ударов по Часовому Яру, пытаясь зафиксировать возможный ответ ВСУ, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.

Обратите внимание! Сегодня во время "пасхального перемирия" наши воины на Торецком направлении, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие.

Кроме того, были еще 2 случая, когда россияне пытались продвинуть дезинформацию в медиапространство – речь идет о взрывах в Горловке и между Донецком и Макеевкой.

Первый взрыв произошел недалеко от железнодорожного узла, где у россиян расположена большая военно-логистическая база. Однако что-то пошло не по плану, и оккупанты быстро прекратили распространение версии, что это украинский удар. Похожая ситуация – и с Горловкой.

То есть они готовятся. И я думаю, что ближе к концу дня мы увидим самообстрел – это может быть Донецк, Луганск, любая оккупированная территория, возможно, даже Курская или Белгородская область. Благодаря этому россияне попытаются ударить сильнее по Украине, и обвинить нас,

– предположил Андрющенко.

Россия попытается переложить ответственность на Украину и президента Зеленского. Мол, "кровь жертв на его руках".

"Если бы Путин действительно хотел перемирия, то объявил бы об этом еще в пятницу, 18 апреля. Чтобы запустить механизм перемирия, нужно время на подготовку – хотя бы сутки, в идеале – двое", – объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

А это объявление – не более, чем пиар-ход, чтобы создать картинку мира и передать козыри Дональду Трампу. Мол, Россия хочет мира, а Украина не соблюдает перемирие. Эту информацию, без сомнения, используют сторонники Трампа против Украины.