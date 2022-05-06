Россия может устроить серьезные ловушки для ВСУ, – Мусиенко

Из Заблокированного Мариуполя уже начали эвакуировать людей. Однако эксперты утверждают, что россияне могут готовить ловушки для ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он подчеркнул, что никто не сомневается в том, чтобы эвакуировать из заблокированного Мариуполя мирных граждан и наших защитников.

По его мнению, политико-дипломатический сценарий наконец-то начинает давать хоть какие-то результаты. В частности Украине удается постепенно вывозить мирных жителей из Мариуполя.

Возможно, по этому пути нужно идти дальше… Но если произойдет прорыв и об этом будут активно говорить, то россияне могут устроить серьезные ловушки для наших ВСУ. Поэтому эта ситуация сложна,

– заявил Мусиенко.

Эксперт отметил, что как только появятся возможности, будет соответствующее оружие и ресурсы, наши ВСУ сделают все, чтобы деоккупировать украинские города.

"На самом деле россияне себя загнали в ловушку, они уже не могут найти выход из войны. Ничем хорошим для них это не закончится, но они этого не понимают, поэтому будут упорно идти дальше", – добавил он.

По его мнению, приоритетным сейчас является приложение всех политико-дипломатических усилий для того, чтобы вывезти из Мариуполя наших людей.

Может ли Россия провести "парад пленных"? По словам Мусиенко, не нужно ждать чего-то хорошего от российских властей. "Понятно, что россияне, к сожалению, могут пойти на такой шаг. Это в их стиле – еще раз нарушить нормы международного права и конвенций", – добавил он.

Эксперт считает, что россияне все же будут сосредотачиваться вокруг других вещей – пытаться осветить, казалось бы, успехи, которые уже есть, например, временная оккупация Херсона, Мариуполя и других районов.

Они построят все так, будто бы они уже закончили "спецоперацию", но вмешались силы Запада, которые, по их словам, "накачивают Украину оружием". Соответственно Россия будет говорить, что есть угрозы войны с НАТО, поэтому необходима мобилизация и продолжение боевых действий,

– высказался Мусиенко.

Он уверяет, что Россия будет и дальше пытаться провоцировать и искать какие-то пути для того, чтобы проверить реакцию НАТО. Возможно, со стороны Приднестровья они смогут расшатать Молдову.

Александр Мусиенко о ситуации на войне и направлениях наступления врага:



Кстати, в западных СМИ появляется информация о том, что Россия на 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию. То есть предполагают, что Путин в этот день официально объявит войну Украине.