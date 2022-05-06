Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Росія може влаштувати провокації 9 травня: що варто пам'ятати українцям

Він наголосив, що ніхто не має сумнівів у тому, щоб евакуювати з заблокованого Маріуполя мирних громадян та наших захисників.

На його думку, політико-дипломатичний сценарій нарешті починає давати хоч якісь результати. Зокрема, Україні вдається поступово вивозити мирних мешканців з Маріуполя.

Можливо, цим шляхом потрібно йти далі… Але якщо станеться прорив і про це будуть активно говорити, то росіяни можуть влаштувати серйозні пастки для наших ЗСУ. Тому ця ситуація складна,

– заявив Мусієнко.

Експерт зазначив, що як тільки з’являться нагода, буде відповідна зброя і ресурси, наші військові зроблять все, аби деокупувати українські міста.

"Насправді росіяни себе загнали в пастку, вони вже не можуть знайти вихід з війни. Нічим добрим для них це не закінчиться, але вони цього не розуміють, тому будуть вперто йти далі", – додав він.

На його думку, пріоритетним зараз є прикладання всіх політико-дипломатичних зусиль для того, щоб вивезти з Маріуполя наших людей.

Чи може Росія провести "парад полонених"? За словами Мусієнка, не треба чекати чогось доброго від російської влади. "Зрозуміло, що росіяни, на жаль, можуть піти на такий крок. Це в їхньому стилі – вкотре порушити норми міжнародного права та конвенцій", – додав він.

Експерт вважає, що росіяни все-таки будуть зосереджуватися довкола інших речей – намагатися висвітлити начебто успіхи, які вже є, наприклад, тимчасова окупація Херсону, Маріуполя та інших районів.

Вони побудують все так, ніби вони вже закінчили "спецоперацію", але втрутилися сили Заходу, які, за їхніми словами, "накачують Україну зброєю". Відповідно Росія буде казати, що є загрози щодо війни з НАТО, тому треба мобілізація і продовження бойових дій,

– висловився Мусієнко.

Він запевняє, що Росія й далі буде намагатися провокувати та шукати якісь шляхи для того, щоб перевірити реакцію НАТО. Можливо, з боку Придністров'я вони зможуть "розхитати" Молдову.

Олександр Мусієнко про ситуацію на війні та напрямки наступу ворога:



До слова, у західних ЗМІ з'являється інформація про те, що Росія на 9 травня може ввести загальну мобілізацію. Тобто припускають, що Путін в цей день офіційно оголосить війну Україні.