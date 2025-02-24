Ответ президента передает 24 Канал со ссылкой на мероприятие под названием "Поддерживай Украину", который транслировали в эфире телемарафона.

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Зеленский об ожиданиях в следующие три года

Россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы. Но они не вернутся, если мы поставим их на место, вернем их на их территорию и если Украина будет в Европейском Союзе и в НАТО в ближайшем будущем, если у нас будут крепкая армия, альянс и единство,

– сказал президент.

Он подчеркнул: надеется, что сможем закончить войну в 2025 году, а не через три года. По словам Зеленского, всем нашим странам сложно проходить войну. Но россияне не победят в войне против Украины – и не простят этого украинцам. Поэтому, скорее всего, захотят вернуться.

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