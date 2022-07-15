Будут торги с Китаем, – эксперты предполагают, что россия может воровать или отдавать образцы техники

Эксперты предполагают, что Запад может бояться предоставлять современное технологическое вооружение, чтобы россияне не могли это перехватить и сделать собственные образцы. Или россия может торговаться с Китаем в обмен на что-то для себя.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он шутит, что россияне не могут изготовить в нормальном качестве детские принадлежности, а военная техника для них вообще приоритет.

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Он вспомнил, что во время Холодной войны в Советском союзе было указание, чтобы разведка искала по всему миру какие-то технологии, которые можно украсть, чтобы скопировать и производить собственное.

Если они не могли это сделать, то просто выбрасывали планы разработок.

Ступак считает, что и сейчас россияне будут пытаться воспроизвести какое-нибудь оружие. А то, что не смогут – возможно, будут передаваться в Китай.

Будут такие торги с Китаем. россияне не признаются, что не могут его повторить, а скажут: "Вот мы вам даем, например, захваченную американскую технику", а Китаю это может быть интересно, чтобы что-то выторговать в обмен,

– объяснил он.

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что россияне могут просить какую-то технику, электронику или просто сухпайки. Ведь в начале войны россия вела переговоры с Китаем по поставкам продуктов питания для армии. Также у них огромная проблема с электроникой.

"Не думаю, что россия сможет воспроизвести высокотехнологичное оружие. Они смогут повторить разве что БМП, но не электронику, ее они раньше покупали в Европе", – ответил Ступак.

Ступак о западном оружии и циничных действиях россиян: видео



К слову, благодаря HIMARS украинские защитники наделали много проблем российским оккупантам. Поэтому враг начинает паниковать. По словам экспертов, россияне ужасно боятся этих реактивных систем залпового огня.