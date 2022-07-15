Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він жартує, що росіяни не можуть виготовити в нормальній якості дитячі речі, а військова техніка для них взагалі пріоритет.

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Він згадав, що за часів Холодної війни в Радянському союзі була вказівка, щоб розвідка шукала по всьому світу якісь технології, які можна вкрасти, щоб скопіювати та виготовляти власне.

Якщо ж вони не могли це зробити, то просто викидали плани розробок.

Ступак вважає, що і зараз росіяни будуть намагатися відтворити якусь зброю. А те, що не зможуть – можливо, передаватимуть до Китаю.

Будуть такі торги з Китаєм. росіяни ж не зізнаються, що не можуть її повторити, а скажуть: "Ось ми вам даємо, наприклад, захоплену американську техніку", а Китаю це може бути цікаво, щоб щось виторгувати в обмін,

– пояснив він.

Ексспівробітник СБУ наголосив, що росіяни можуть просити натомість якусь техніку, електроніку чи просто сухпайки. Адже на початку війни росія вела перемовини з Китаєм щодо постачання продуктів харчування для армії. Також в них величезна проблема з електронікою.

"Не думаю, що росія зможе відтворити високотехнологічну зброю. Вони зможе повторити хіба БМП, але не електроніку, її вона раніше купувала в Європі", – відповів Ступак.

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До слова, завдяки HIMARS українські оборонці наробили багато проблем російським окупантам. Через це ворог починає панікувати. За словами експертів, росіяни страшенно бояться цих реактивних систем залпового вогню.