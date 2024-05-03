Россия захватит Балтию за 7 дней, а время реакции НАТО – 10 дней: в ГУР напугали прогнозом

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что НАТО не сможет защитить свой восточный фланг. В случае нападения россияне быстро захватят страны Балтии.

В недавнем интервью изданию The Economist Скибицкий сделал несколько громких заявлений. Например, что россияне все же оккупируют Часов Яр. Момент, когда этот город падет, он назвал вопросом времени.

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Почему Россия может быстро захватить Европу

Россияне захватят страны Балтии за семь дней. Время реакции НАТО – десять дней,

– цитируют Скибицкого журналисты.

По мнению представителя ГУР, пятая статья о коллективной обороне НАТО "может оказаться малозначимой на практике". А присутствие войск НАТО в странах, граничащих с Украиной, может не помочь.

Дело в том, что ЕС следует найти пути дальнейшего увеличения оборонного производства. Это нужно, чтобы помочь Украине. Если же не нарастить оборонку, под прицелом России окажется уже Европа. Именно поэтому Евросоюз является "самым большим неизвестным фактором войны": он может повлиять на ход боевых действий и переломить ситуацию в пользу Украины. А может и не сделать этого.

Но Украине не победить самой

Силы обороны дали Европе многолетнюю фору, говорит Скибицкий. Воздушно-десантные войска России и ее морская пехота, некогда страшные, перестали такими быть. Но Украина еще не победила. Битва еще продолжается. И даже если оттеснить россиян к границам, это не закончит войну.

Представитель ГУР высказал мнение, что "такие войны могут закончиться только договорами". Содержательные переговоры, по его словам, могут начаться не раньше второй половины 2025 года, когда у оккупантов начнутся проблемы с военным производством.

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В ОП отреагировали на слова Скибицкого о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил: первым шагом к справедливому миру станет Саммит мира. Его проведут 15-16 июня в Швейцарии. Там выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.

Похожие заявления делал и Дмитрий Кулеба. Он отметил, что следует требовать именно справедливого мира. Все российские войска должны выйти из Украины.