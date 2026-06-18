Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил "24 Каналу", что союзникам необходимо усилить поддержку Украины.

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Как можно положить конец войне в Украине уже сегодня?

Прежде всего, все эти атаки происходят не потому, что Украина хочет атаковать Москву или Россию. Эти атаки происходят потому, что Россия начала войну против Украины.

Если учесть также то, что Россия совершила так много военных преступлений, – а последним из них было нападение на Киево-Печерскую лавру, – то, конечно, Украина имеет полное право на самооборону. Поэтому мы должны рассматривать это как самооборону. И я надеюсь, что это также изменит определённое понимание внутри России, что эту войну нужно прекратить,

– сказал Певкур.

По мнению политика, человек, который может положить конец этой войне, до сих пор находится в Кремле и может сделать это уже сегодня. Если Путин отдаст приказ вывести войска из Украины и вернуть Украине всех военнопленных и похищенных детей, то эта война закончится за один день.

"К сожалению, мы видим, что Путин в этом не заинтересован. Поэтому это дает нам понять, что, во-первых, мы должны продолжать помогать Украине настолько, насколько это возможно. Во-вторых, нам нужно усилить нашу поддержку Украины. И в-третьих, конечно, чем лучшую позицию Украина сможет занять на переговорах или во время этих встреч, тем лучше", — сказал политик.

Что еще известно о последствиях атаки на Москву?

Из-за угрозы ударов три московских аэропорта – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно ограничили посадку и вылет самолетов, часть рейсов перенаправляли на запасные аэродромы, а пассажиров эвакуировали прямо с борта самолетов.

Хотя работу аэропортов впоследствии частично возобновили, последствия оказались масштабными: по данным российских СМИ, по состоянию на утро 18 июня в аэропортах московского авиаузла задержали или отменили 527 рейсов.