Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пояснив 24 Каналу, що союзникам потрібно посилювати підтримку України.

Дивіться також: Зеленський анонсував надходження перших F-16 з Бельгії

Як можна закінчити війну в Україні вже сьогодні?

Насамперед всі ці атаки відбуваються не тому, що Україна хоче атакувати Москву або Росію. Ці атаки відбуваються тому, що Росія розпочала війну проти України.

Якщо врахувати також те, що Росія вчинила так багато воєнних злочинів, – а останнім з них був напад на Києво-Печерську лавру, – то, звичайно, Україна має повне право на самооборону. Тож ми маємо розглядати це як самооборону. І я сподіваюся, що це також змінить певне розуміння всередині Росії, що цю війну потрібно припинити,

– сказав Певкур.

На думку політика, людина, яка може покласти край цій війні, досі сидить у Кремлі, і може це зробити вже сьогодні. Якщо Путін віддасть наказ вивести війська з України та повернути Україні всіх військовополонених і викрадених дітей, то ця війна закінчиться за один день.

"На жаль, ми бачимо, що Путін у цьому не зацікавлений. Тож це дає нам зрозуміти, що, по-перше, ми маємо продовжувати допомагати Україні настільки, наскільки це можливо. По-друге, нам потрібно посилити нашу підтримку України. І по-третє, звісно, чим кращу позицію Україна зможе зайняти на переговорах чи під час цих зустрічей, тим краще", – сказав політик.

Що ще відомо про наслідки атаки на Москву?

Через загрозу ударів 3 московські аеропорти – Внуково, Домодєдово та Шереметьєво – тимчасово обмежили посадку та виліт літаків, частину рейсів перенаправляли на запасні аеродроми, а пасажирів евакуювали безпосередньо з бортів.

Хоча роботу аеродромів згодом частково відновили, наслідки виявилися масштабними: за даними російських медіа, станом на ранок 18 червня в аеропортах московського авіавузла затримали або скасували 527 рейсів.