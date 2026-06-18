У результаті були скасовані та затримані понад 500 рейсів, а тисячі пасажирів зіткнулися із транспортним колапсом. Про це повідомляє Росавіація.

Дивіться також Російський пасажирський літак подав сигнал лиха над Чорним морем: що сталося

Як атака дронів зупинила роботу московських аеропортів?

Через загрозу ударів тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків запровадили в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. Частину рейсів перенаправляли на запасні аеродроми, а пасажирів евакуйовували, зокрема й безпосередньо з літаків.

Згодом роботу аеропортів частково відновили, однак наслідки для авіасполучення виявилися масштабними. За даними російських ЗМІ, станом на ранок 18 червня в аеропортах московського авіавузла було затримано або скасовано 527 рейсів.

Найскладніша ситуація склалася у Шереметьєво. Там скасували 50 рейсів на виліт, ще 71 виліт затримали. Крім того, на приліт було скасовано 60 рейсів і затримано ще 76.

Суттєві проблеми виникли й у Внуково. З аеропорту не змогли вчасно вилетіти десятки літаків: 24 рейси були скасовані, а ще 56 затримані. На приліт скасували 17 рейсів, тоді як 77 літаків прибули із запізненням. На тлі подій мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників, які рухалися у напрямку російської столиці.

Водночас атака стала черговим ударом по критичній інфраструктурі Росії. За повідомленнями українських джерел, це вже друга атака на Московський нафтопереробний завод протягом останніх днів. Раніше в Службі безпеки України заявляли, що безпілотники пошкодили ключову установку первинної переробки нафти, яку називають "серцем" підприємства.

За даними західних медіа, після останньої атаки підприємство могло тимчасово призупинити роботу. Попри значну кількість систем протиповітряної оборони навколо об'єкта, безпілотникам вдалося досягти району розташування заводу, що вкотре поставило під сумнів ефективність захисту стратегічних об'єктів у глибині території Росії.

Що відомо про чергову атаку по Москві?

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував серію ударів по Москві, яка триває вже третю добу поспіль. За його словами, для українських далекобійних безпілотників у Росії залишається дедалі менше недосяжних територій.

"Мадяр" наголосив, що Кремль уже усвідомлює зміну ситуації та зменшення кількості "недоторканих" зон.

Тим часом у мережі з'явилися відео, які можуть свідчити про застосування не лише дронів, а й ракет під час ударів по Москві. Російська влада заявляє про нібито успішну роботу протиповітряної оборони. Однак очевидці повідомляли про пожежі на промислових об'єктах, у житлових будинках і на території великого торговельного центру "Садовод".

На події відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який поклав відповідальність за наслідки на російське керівництво. Президент Володимир Зеленський також підтвердив удари по об'єктах у Росії, назвавши їх справедливою відповіддю на російські атаки проти українських міст та інфраструктури.