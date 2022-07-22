россия наполовину потеряла свою способность шпионить в Европе, – MI6

кремль в два раза утратил способность шпионить в странах Европы. Это произошло после выдворения нескольких сотен российских разведчиков.

Соответствующую информацию 21 июля сообщил глава Службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур. Следует отметить, что 16 июня разоблачили российского горе-разведчика, пытавшегося устроиться на стажировку в Гаагский суд.

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россия на 50% потеряла способность шпионить в Европе

Ричард Мур рассказал, что способность россии шпионить значительно снизилась после высылки офицеров российской разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

После того, как россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием по всему Евросоюзу.

– заявил глава британской разведки.

Добавил, что разведка Великобритании считает, что именно это, вероятно, вдвое уменьшило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе.

Кратко о шпионаже россии в Европе

Зимой 2022 страны Европы начали выдворять российских дипломатов. Ведь их подозревали в шпионаже в пользу россии. Также российские шпионы работали в НАТО, пока их не выдворили обратно в россию. Однако их имена никто публично не называл.

В марте Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список из 620 российских шпионов, которые сейчас действуют на территории Европы.

После этого российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что список кремлевских шпионов в десятки раз больше.

В начале мая Алексей Арестович заявил, что в Генштабе ВСУ работал российский шпион. По словам советника Андрея Ермака, его уже задержали.

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