россия наполовину потеряла свою способность шпионить в Европе, – MI6

22 июля 2022 , 05:48
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Источник:

CNN

кремль в два раза утратил способность шпионить в странах Европы. Это произошло после выдворения нескольких сотен российских разведчиков.

Соответствующую информацию 21 июля сообщил глава Службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур. Следует отметить, что 16 июня разоблачили российского горе-разведчика, пытавшегося устроиться на стажировку в Гаагский суд.

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россия на 50% потеряла способность шпионить в Европе

Ричард Мур рассказал, что способность россии шпионить значительно снизилась после высылки офицеров российской разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

После того, как россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием по всему Евросоюзу.
– заявил глава британской разведки.

Добавил, что разведка Великобритании считает, что именно это, вероятно, вдвое уменьшило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе.

Кратко о шпионаже россии в Европе

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Автор: Діана Квасневська