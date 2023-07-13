Бросают в подвалы даже собственных военных: как Россия заставляет воевать против Украины

В оккупантов нет жалости ни к порабощенным людям чужого народа, ни к собственным гражданам. Чтобы российские военные "бодро" шли воевать против Украины, их бросают в подвалы, где содержат днями. В СМИ попали новые доказательства работы такого нелегального подвала в Луганской области.

В частности, очередной россиянин, мобилизованный Станислав Раевский, на камеру стал жаловаться на свое положение и просить о помощи. При этом он подчеркнул, что он не избегал военной службы.

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"Добровольно" заставили подписать бумаги

Своим видео захватчик подтвердил, что в Перевальске Луганской области, на территории бывшей 15 колонии, оккупанты возобновили работу нелегального подвала для российских военнослужащих. Теперь туда бросают не только отказников, но и тех, кого хотят убедить добровольно подписать документы на перевод в другие бригады.

По словам Раевского, в этот подвал его бросили "без объяснения причин" еще 18 мая. Там мужчину удерживали против его воли в течение 10 дней, после чего подсунули бумажки на подпись. Мол, он якобы добровольно хочет перейти в 57-ю бригаду, которая воюет на Донбассе.

По документам мобилизованного нигде нет

Очевидно, чтобы не попасть в горячие места боевых действий, мобилизованный попытался впервые за 10 месяцев взять отпуск. Однако внезапно выяснил, что "кинули" его свои не в первый раз.

Дело в том, что мобилизованный оккупант узнал, что по документам его в 57-й бригаде нет. В бригаде сказали, что могут сделать мужчине справку участника так называемой эСВеО, однако и она не будет действительной. В предыдущем полку, откуда его заставили перевестись, отметили, что не знают, где Станислав находится.

Следовательно получается, что Россия решила просто бросить дежурного гражданина под пули, видоизмененно придерживаясь лозунга "их там нет". Ведь мужчины по документам в рядах армии нет, он воюет, по его же словам, "нелегально".

Выходит, я здесь нелегально нахожусь. Меня нелегально увезли, нелегально бросили. Я не отказник, я нормальный мужик,

– сказал Раевский.

Более того, Станиславу в полку не сделали и обещанную генеральную доверенность. Следовательно, поскольку по документам он нигде не числится, то и жена оккупанта не получает денег. И не получит даже беленькую Ладу или пакет пельменей, если он внезапно "закопается" в украинскую землю на 2 метра глубины, как это сделали и 263 040 его боевых "товарищей".

Так что оккупант не только записал видео, но и с надеждой подал жалобу в Главную военную прокуратуру. Поможет ли ему это хоть как-то – вопрос открытый.

Что известно о подвале в Перевальске