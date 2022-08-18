россия на переговоры едет не договариваться, а фиксировать позицию, – Саакян о КГБшной логике агрессора

россия всегда принимает определенный сценарий действий еще до того, как запускает затем любые форматы обсуждений. Для нее это замыливание глаз, отыгрывание времени, перекладывание ответственности на других.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что встречи США и россии, разговоры Байдена с путиным, попытки Макрона – приводили к промежуточному результату, что якобы можно не допустить войны.

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Олег Саакян напомнил, что путин дал согласие на встречу с Байденом и параллельно признал так называемую независимость оккупационных администраций Донетчины и Луганщины. Все это произошло в течение 24 часов. Хотя казалось, что было достигнуто определенное продвижение.

Для россии это все только ее маневры. Если уже принято определенное стратегическое решение, она будет его продавливать. Все остальное – это прощупывание слабостей, насколько возможно переложить ответственность на других и маскировка своей деятельности,

– сообщил Олег Саакян.

"россия на переговоры не ездит договариваться, россия на переговоры ездит фиксировать свою позицию. Фиксировать то, что произошло раньше. Это абсолютно КГБшная логика, когда человек должен своей рукой подписать признание. До этого его будут пытать, отлупят и в конце концов все равно убьют. Однако он должен своей рукой подписать", – объяснил политолог.

Политолог добавил, что самому акту подписания и самим переговорам россия придает исключительно ритуальный характер. Для нее все происходит вне этих переговоров.

Последние новости о россии

Владимир Зеленский высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.

Из-за введенных санкций в россии фиксируют острый дефицит алкоголя. Ритейлеры страны-агрессора обратились к своему вице-премьеру с просьбой разрешить незаконно импортировать элитную продукцию из-за границы.

российские власти в очередной раз кинули своих солдат на войне в Украине. На этот раз оккупанты пожаловались на отсутствие выплат. Также захватчики остались без питания и поэтому люди скидываются им на еду.

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