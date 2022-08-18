Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зазначив, що зустрічі США та росії, розмови Байдена з путіним, намагання Макрона, – приводили до проміжкового результату, що нібито можна не допустити війни.

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Олег Саакян нагадав, що путін дав згоду на зустріч з Байденом й паралельно з цим визнав так звану незалежність окупаційних адміністрацій Донеччини та Луганщини. Усе це сталося впродовж 24 годин. Хоча здавалося, що було досягнуто певного просування.

Для росії це все лише її маневри. Якщо вже прийняте певне стратегічне рішення, вона буде його продавлювати. Все інше – це прощупування слабкостей, наскільки можна перекласти відповідальність на інших й маскування своєї діяльності,

– повідомив Олег Саакян.

"росія на переговори не їздить домовлятися, росія на переговори їздить фіксувати свою позицію. Фіксувати те, що відбулося раніше. Це абсолютно КГБшна логіка, коли людина має своєю рукою підписати зізнання. До цього її будуть катувати, відлуплять і зрештою все одно вбʼють. Проте вона має своєю рукою підписати", – пояснив політолог.

Політолог додав, що самому акту підписання й самим перемовинам росія надає виключно ритуальний характер. Для неї все відбувається поза цими перемовинами.

Останні новини щодо росії

Володимир Зеленський висловився щодо відновлення мирних переговорів з росією. Глава держави наголосив, що перемовини можливі, лише в тому випадку, якщо росія звільнить захоплені території.

Через введені санкції у росії фіксують гострий дефіцит алкоголю. Ритейлери країни-агресорки звернулись до свого віцепрем'єра з проханням дозволити незаконно імпортувати елітну продукцію з-за кордону.

російська влада вкотре кинула своїх солдатів на війні в Україні. Цього разу окупанти поскаржилися на відсутність виплат. Також загарбники залишись без харчування і тому люди скидаються їм на їжу.



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