"Боевые комары" США: Россия выдала очередную ахинею на Совбезе ООН

В Совбезе ООН состоялось очередное заседание, связанное с войной в Украине. Россия созвала Совбез и снова решила оболгать Украину, распространяя дезинформацию о якобы биолаборатории в нашей стране.

Российские СМИ информируют, что очередную порцию фейков на Совбезе ООН вылил постоянный представитель России Василий Небензя, пишет 24 канал. Кремлевский дипломат завел старую "шарманку" об "распространении опасных инфекций из-за мигрирующих птиц", а также летучих мышей.

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Боевые птицы, летучие мыши и насекомые: фейки России в Совбезе

Небензя рассказал российскую сказку о том, что в Украине готовят какие-то проекты, которые должны охватить пограничные районы нашего государства, а также территорию России. Почему Украине нужно наносить ущерб собственному населению – он не объяснил.

Российские СМИ напоминают, что тема биологического оружия вроде бы не нова. И действительно – оккупанты активно распространяли дезинформацию весной, после чего несколько успокоились. Осенью Россия сосредоточилась на фейках о "грязной бомбе".

Кроме того, Россия распространяет фейк, который якобы на оккупированной территории Херсонской области обнаружил 3 беспилотника, оснащенных емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов.

Также Россия обвиняет США, что американцы якобы запатентовали дрон, способный распространять зараженных опасными вирусами комаров.

У России нет никаких доказательств

Линда Томас-Гринфилд, постоянная представительница США при ООН, ответила приспешнику Путина. Она подчеркнула, что заседание, которое созвала Россия – это очередная трата времени.

Россия снова нас здесь собрала с одной целью распространять дезинформацию. Мы все знаем, что все эти обвинения сфабрикованы, у них нет доказательств. У Украины нет программы биологического оружия, что подтверждает ООН. И США тоже не имеют программы биологического оружия,

– подчеркнула Томас-Гринфилд.

Британская представительница в ООН Барбара Вудворд тоже не выдержала ахинею Небензи. Она спросила, сколько еще представители других стран должны терпеть бред России.

Небензя также выразил возмущение из-за сотрудничества Украины и США. В частности, российский дипломат в истерике из-за того, что с американской стороны фигурирует Пентагон.

Он заявляет, что у России якобы есть доказательства каких-либо актов о выполнении неизвестных работ.

Россия еще раз не нашла доказательств

В октябре Россия несколько раз собирала Совбез ООН для того, чтобы распространить свои нарративы по "грязной бомбе" в Украине.

Заседание из-за российских фейков о "грязной бомбе" состоялось 25 октября за закрытыми дверями.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки рассказал, что Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих утверждений.

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