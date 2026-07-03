Временный исполняющий обязанности командира батальона "Сила свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал "24 Каналу", что, несмотря на низкий уровень подготовки части личного состава оккупантов, недооценивать противника нельзя. Среди российских подразделений есть как хорошо подготовленные штурмовики, так и военные, которых обучают всего несколько недель перед отправкой на фронт.

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Как Россия обманом вербует людей на войну против Украины

Владимир Назаренко отметил, что в ряды оккупационной армии попадают люди из разных регионов России, а также иностранные наемники. Им обещают высокие выплаты, однако реальность оказывается совсем другой.

Важно! В бригаде "Рубеж" продолжается сбор средств на тепловизионные дроны, которые противодействуют инфильтрации вражеских сил. Благодаря так называемой "зеленке" – листьям на кустах и деревьях – оккупантам значительно легче передвигаться на фронте незаметно, однако тепловизионные дроны эффективно противодействуют этому. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

По словам военного, после прибытия на полигон российское командование относится к таким бойцам не как к людям, а как к самому дешевому ресурсу, который можно без колебаний бросать на атаку.

Они (военное командование России – 24 Канал) обещают золотые горы, но фактически все сводится к тому, что этот наемник попадает к ним на полигон. Оккупанты относятся к живым ресурсам не как к людям,

– пояснил он.

Назаренко добавил, что именно из-за такого отношения российская армия часто отдает предпочтение использованию живой силы вместо техники или роботизированных комплексов. Командование оккупантов считает более дешевым отправить в атаку людей, чем применять более дорогостоящие средства ведения войны.

Военный о методах вербовки военных в российской армии: видео

Кроме того, главной ставкой России остается количественное превосходство. Для этого оккупанты используют массированные штурмы, артиллерию, управляемые авиабомбы и ударные беспилотники, пытаясь давить на украинскую оборону именно численностью.

Добавим, что аналитики ISW сообщили, что российская армия теряет наступательную инициативу на Лиманском и Гуляйпольском направлениях из-за активных действий ВСУ. В то же время оккупанты пытаются проникать небольшими группами в Покровске и в Харьковской области, но несут огромные потери. Тем не менее захватчики все же смогли закрепиться на некоторых новых позициях непосредственно в Константиновке.