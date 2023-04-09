Недавно стало известно, что Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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В чем причина

Череватый утверждает, что причиной такого изменения личного состава на самом горячем направлении войны стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

То, что там появились десантники, это не усиление. "Вагнер" получает очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии – десантников и мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении,

– заявил он.

Спикер рассказал, что даже элитные российские подразделения десантников, которых отправили в Бахмут, уже понесли потери. Места убитых оккупантов занимают мобилизованные.

Россия ежедневно теряет сотни солдат

Череватый заметил, что армия оккупантов ежедневно теряет сотни человек только в самом Бахмуте. Кроме того, есть раненые и тяжелораненые.

"У них очень тяжелые потери, особенно когда сейчас поток из российских тюрем прекратился. Самая агрессивная группировка "Вагнера", проявлявшая наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, теряет потенциал", – подчеркнул военный.

Он также добавил, что за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 202 вражеских обстрела, а в ходе боев ВСУ уничтожили 50 оккупантов, еще 86 – получили ранения.

По его словам, на этом направлении также было уничтожено:

БМП-1 (модель, которая ранее была снята с вооружения),

2 беспилотных аппарата,

3 миномета,

2 боевых склада боекомплектов.

Потери России за сутки

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправили 178 150 оккупантов. Только за прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 470 бойцов врага.

Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

Впрочем, наши защитники тоже отлично справляются с техникой оккупантов. В металлолом уже удалось превратить: