Нещодавно стало відомо, що Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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У чому причина

Череватий стверджує, що причиною такої зміни особового складу на найгарячішому напрямку війни стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "Вагнер" зазнає дуже великих втрат, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська – десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку,

– заявив він.

Речник розповів, що навіть елітні російські підрозділи десантників, яких відправили в Бахмут, вже зазнали втрат. Місця вбитих окупантів займають мобілізовані.

Росія щодня втрачає сотні солдатів

Череватий зауважив, що армія окупантів щодня втрачає сотні осіб лише у самому Бахмуті. Крім того, є поранені та важкопоранені.

"У них дуже важкі втрати, особливо коли зараз потік з російських в'язниць припинився. Найагресивніше угрупування "Вагнера", яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, втрачає потенціал", – наголосив військовий.

Він також додав, що протягом минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 202 ворожих обстріли, а у ході боїв ЗСУ знищили 50 окупантів, ще 86 – зазнали поранень.

За його словами, на цьому напрямку також було знищено:

БМП-1 (модель, яка раніше була знята з озброєння),

2 безпілотні апарати,

3 міномети,

2 бойових склади боєкомплектів.

Втрати Росії за добу

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправили 178 150 окупантів. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 470 бійців ворога.

Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

Втім, наші захисники також відмінно справляються з технікою окупантів. На брухт уже вдалося перетворити: