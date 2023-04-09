Також противник без успіху намагається проводити наступальні операції у районі Богданівки та Івановського. Однак ЗСУ відбили всі спроби наступу ворога, російські війська зазнали втрат і відкотилися на вихідні позиції. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Окупанти тиснуть з трьох сторін

Жорстокі бої протистояння йдуть й у центрі Бахмута, де окупаційні війська зосереджують та накопичують основні зусилля. Там вони підтягують резерви максимально близько до передової, і саме з центру Бахмута основні сили ворога починають поширюватися та виходити на бойові порядки.

Наразі окупанти продовжують тиснути на українських військових з трьох сторін. При цьому, за словами Олега Жданова, бої у Бахмуті йдуть переважно за:

слідчий ізолятор,

залізничний вокзал,

стадіон "Авангард".

Також він припустив, що бої наближаються до залізниці та залізничного вокзалу. Ймовірно, саме там ЗСУ стабілізуватимуть лінію фронту.

Є припущення, що, можливо, Збройні сили України стабілізуватимуть лінію фронту по залізниці. Тобто залізна дорожня гілка може стати такою своєрідною лінією фронту,

– сказав Олег Жданов.



Бої у Бахмуті / Карта DeepStateMAP

Дорога на Костянтинівку більше не є артерією постачання

У частині Бахмуту, звідки починається дорога на Костянтинівку, просування ворога немає. Однак цю трасу як основну артерію постачання у місто ЗСУ практично не використовують. Усе через те, що дорога прострілюється окупаційними військами, що стоять уздовж неї. Особливо їхньою артилерією.

Наші війська притиснулися до траси і намагаються тримати оборону, стримувати противника та його спроби просунутися, перерізати цю трасу та спробувати замкнути кільце навколо Бахмута. Це їм не вдається, ми тут ситуацію контролюємо, стабілізували та надійно утримуємо оборону. Тобто тут поступів противника немає,

– підкреслив Олег Жданов.

Відтак траса на Костянтинівку стала більш своєрідною лінією фронту. Натомість є багато інших доріг для постачання ЗСУ.