кремль хочет истощения Украины и партнеров, – Шмыгаль о 5 приоритетах украинского правительства

Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов приходится преодолевать много вызовов в разных сферах. Сила украинцев и помощь партнеров позволят преодолеть все нелегкие испытания.

Украине, несмотря на невероятно складывающиеся условия, удается не только работать на обеспечение наших героев, но и сохранять хорошее функционирование тылов. Впрочем, уже сейчас нужно думать об отопительном сезоне и других вызовах, которые возникнут из-за войны россии против нашего государства.

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Приоритетные направления работы правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о том, что российские оккупанты рассчитывают на длительную войну. Они убеждены, что им хватит сил на ведение боевых действий длительное время, а поддержка Украины со временем будет уменьшаться.

Они верят, что истощением от войны заставят Украину сдаться, а голодом и холодом сломают наших союзников и уменьшат поддержку Украины,

– сказал Шмыгаль.

Именно с этой целью российские оккупанты блокируют наши порты, обстреливают ракетами мирные города, разрушают инфраструктуру и провоцируют энергетический кризис в Европе.

По словам премьера, главная цель правительства состоит в увеличении устойчивости Украины и подготовке к развертыванию любых сценариев. Для реализации плана наиболее активную работу планируется проводить по 5 направлениях:

максимальное обеспечение армии всем необходимым;

перезапуск экономики и помощь бизнесу;

отопительный сезон и восстановление разрушенной критической инфраструктуры;

наращивание экспортных возможностей;

социальная поддержка украинских граждан.

Шмыгаль добавил, что поддержка Украины только растет, именно поэтому в рамках сотрудничества с Турцией у нас будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar.

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