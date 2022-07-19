Україні попри неймовірно складі умови вдається не лише працювати на забезпечення наших героїв, а й зберігати добре функціонування тилів. Втім, вже зараз потрібно думати про опалювальний сезон та інші виклики, які постануть через війну росії проти нашої держави.
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Пріоритетні напрямки роботи уряду
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про те, що російські окупанти розраховують на тривалу війну. Вони переконані, що їм вистачить сил на ведення бойових дій впродовж тривалого часу, а підтримка України з часом буде зменшуватися.
Вони вірять, що виснаженням від війни змусять Україну здатися, а голодом та холодом зламають наших союзників і зменшать підтримку України,
– сказав Шмигаль.
Саме з цією метою російські окупанти блокують наші порти, обстрілюють ракетами мирні міста, руйнують інфраструктуру та провокують енергетичну кризу в Європі.
За словами прем'єра, головна мета уряду полягає у збільшенні стійкості України та підготовці до розгортання будь-яких сценаріїв. Для реалізації плану найбільш активну роботу планують проводити у 5 напрямках:
- максимальне забезпечення армії усім необхідним;
- перезапуск економіки та допомога бізнесу;
- опалювальний сезон та відновлення зруйнованої критичної інфраструктури;
- нарощення експортних можливостей;
- соціальна підтримка українських громадян.
Шмигаль додав, що підтримка України лише зростає, саме тому у рамках співпраці з Туреччиною в нас побудуть завод з виробництва безпілотників Bayraktar.
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