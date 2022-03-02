Россия начала наносить удары ракетными комплексами "Искандер", – Арестович

В России почти закончились ракеты типа "Калибр", поэтому их противник почти не использует. Враг же использует ракетные комплексы "Искандер".

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, информирует 24 канал. Комплексы "Искандер" имеют свои недостатки, как и преимущества.

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Недостатков у "Искандера" больше, чем преимуществ, – Арестович

Недостатков больше. Они имеют вероятность кругового отклонения от цели достаточно большую. Это провоцирует опасность для гражданских объектов, однако не позволяет наносить столь серьезные поражения,

– сказал Арестович.

Противник ударил ночью, поскольку днем ​​боится украинской авиации и ПВО. Комплексом "Искандер" россияне нанесли удары по Киеву, Житомиру и по Харькову.

Арестович отметил, что была бомбардировка Киевской телебашни – в рамках информационной кампании, которую враг хочет провести.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича:

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