Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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"То, что происходит, если не является началом контрнаступления, является предтечей. Характер боевых действий, которые сегодня ведут россияне, свидетельствует именно об этом. Враг тестирует нашу оборону, пытается найти слабые места, чтобы сосредоточить там еще большее количество войск", – сказал Грабский.

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По словам военного эксперта, тактика и основы оперативного искусства русских войск не изменились. Россияне продолжают действовать по шаблонам середины 2022 года.

Враг сосредоточен на небольшом участке фронта, бросает колоссальное количество войск, которые гарантированно обеспечивают преимущество, прорыв обороны, окружение и уничтожение. Шаблон остался неизменным,

– отметил Грабский.

Россия имеет потенциал

По мнению Грабского, для повторного наступления россиянам нужна масштабная мобилизация. Он подчеркнул, что речь идет не о глобальном, а о масштабном.

"Безусловно, они могут брать паузу, а затем повторить наступление. По информации Global Firepower, у России более 12 тысяч 500 танков. Из них она может использовать более 8 тысяч. Поэтому представим потенциал, который Россия теоретически может применить", – рассказал эксперт.

Однако Грабский считает, что россияне осознают – они опаздывают, их ресурсная база сокращается. Оккупанты вынуждены спешить, хотя с военной точки зрения их операции затратны и малоэффективны.

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