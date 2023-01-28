Младший командир – основной коммуникационный момент, связанный с передачей команд. Об этом для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Младший командир передает команды сверху. То есть без его участия прерывается связь между основным командным составом и исполнителями. Это задача младших командиров. Именно этой позиции не хватает не только в российской армии. Их не хватает во всех армиях мира", – сказал Свитан. .

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Не успели подготовить

По словам военного эксперта, подготовка младших командиров занимает очень много времени. Это не похоже на тренировку бойцов, которых можно за месяц научить выполнять пехотные задания.

Младших командиров готовят годами. Это пласт военных, на которых есть спрос, но он затратен и быстро растет в иерархии. Россия в 2022 году потеряла очень много младших командиров. Их просто не успели подготовить, – отметил Свитан.

Он считает, что, если бы россияне серьезно готовились к выполнению боевых задач, то тренировали бы не только отдельные боевые части, но и младший офицерский состав. По мнению Свитана, оккупанты должны были увеличить количество учебных заведений и только после этого начинать какую-то военную кампанию.

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