Молодший командир – це основний комунікаційний момент, пов'язаний з передачею команд. Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Молодший командир передає команди згори. Тобто без його участі переривається зв'язок між основним командним складом та виконавцями. Це завдання молодших командирів. Саме цієї позиції не вистачає не лише в російській армії. Їх не вистачає в усіх арміях світу", – сказав Світан.

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Не встигли підготувати

За словами військового експерта, підготовка молодших командирів займає дуже багато часу. Це не схоже на тренування бійців, яких можна за місяць навчити виконувати піхотні завдання.

Молодших командирів готують роками. Це пласт військових, на яких є попит, але він витратний і швидко росте в ієрархії. Росія у 2022 році втратила дуже багато молодших командирів. Їх просто не встигли підготувати, – зазначив Світан.

Він вважає, що коли б росіяни серйозно готувались до виконання бойових завдань, то тренували б не тільки окремі бойові частини, а й молодший офіцерський склад. На думку Світана, окупанти мали збільшити кількість навчальних закладів і лише після цього починати якусь військову кампанію.

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