россия начала новую информационную атаку на Украину: в разведке рассказали о методах

россия начала новый этап специальных информационных операций. Государство-агрессор хочет посеять панические настроения среди украинцев.

Разведка предупреждает, что в информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Намерения оккупантов коварны – дестабилизировать и деморализовать украинское общество.

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Методы оккупантов

Для своих циничных кампаний враг использует теракт в Еленовке. Оккупанты находят поводы для постоянного информационного террора и запугивания.

Кроме того, агрессор распространяет недостоверную информацию и пытается манипулировать обществом. Хочет подтолкнуть украинцев к действиям, которые могут дестабилизировать страну во время войны.

Следует фильтровать информацию

Координационный штаб по обращению с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену. Власти еще раз подчеркивают, что Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска пропавших без вести.

Кстати, ранее Координационный штаб предостерег от передачи персональных данных украинских защитников.

В частности, обращались к родным защитникам, попавшим в плен. Просили не предоставлять информацию неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Данные о пленнике и всей необходимой помощи можно передавать только официальным организациям и учреждениям.

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