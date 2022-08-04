Розвідка попереджає, що в інформаційному просторі України масово розповсюджують фейки. Наміри окупантів підступні – дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.

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Методи окупантів

Для своїх цинічних кампаній ворог використовує теракт в Оленівці. Окупанти знаходять приводи для постійного інформаційного терору та залякування.

Крім того, агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством. Хоче підштовхнути українців до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Слід фільтрувати інформацію

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни. Влада вкотре наголошує, що Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку зниклих безвісти.

До речі, раніше Координаційний штаб застерігав від передачі персональних даних українських оборонців.

Зокрема, звертались до рідних захисників, які потрапили в полон. Просили не надавати інформацію неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Дані про полоненого і всю необхідну допомогу можна передавати лише офіційним організаціям та установам.

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