Россия начала новый этап войны в Украине

Удар по Кременчугу – новый этап войны. Неся колоссальные потери на фронте, рашисты начинают концентрироваться на уничтожении мирного населения.

Пытаются сеять панику среди простых людей думая, что внутреннее давление испуганных людей заставит власть пойти на капитуляцию.

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Это терроризм

Это уже не "война", это терроризм. И мы снова возвращаемся к тому, о чем говорили в феврале. Нам надо ПВО, авиация и, желательно, прямое участие Запада в войне.

Что, мышебратья, это укладывается в вашу гребаную концепцию про "единый народ"?

В ТРЦ, по которому ударила Россия, находилось более 1000 человек / Фото ГСЧС

Важно Ракетные обстрелы Киева: названа цель Путина

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