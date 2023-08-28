Россия пытается нарастить производство дронов на своей территории. По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, комплектация БПЛА, обнаруженная после последнего обстрела Украины, свидетельствует о том, что их собрали именно в России.

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Москва хочет освоить 60 модификаций дронов

В ГУР отметили, что определить, где именно собранные "Шахеды" позволили увеличить количество российских деталей в дронах.

Вадим Скибицкий добавил, что во время одной из российских выставок ВПК заявили, что Москва хочет освоить около 60 БПЛА различных модификаций к 2030 году. Предварительные данные ГУР свидетельствуют, что во втором полугодии 2023 года россияне планируют изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2", то есть "Шахедов".

В то же время в ГУР считают, что Россия не может производить такое количество дронов. Сейчас Главное управление разведки занимается сбором информации о том, где именно в России собирают эти дроны и какие предприятия к этому привлечены.

Вадим Скибицкий отметил, что с начала весны Россия смогла нарастить производство ракет. В частности, в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали выработать в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переделанные образцы имеют новый индекс – Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно,

– сказал Скибицкий.

Также представитель ГУР добавил, что в настоящее время в арсенале РФ остается 585 ракет с радиусом действия более 500 километров. Среди них примерно 270 "Искандеров", 140 "Калибров", около 100 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Также у оккупантов есть около 75 аэробалистических ракет "Кинжал" и 150 ракет Х-22, которые россияне стремятся усовершенствовать. В то же время Россия вынуждена изменить тактику обстрелов из-за ограниченных запасов.

В ГУР считают, что это может быть связано с намерением оккупантов накопить вооружение перед осенне-зимним периодом, чтобы снова атаковать энергосистему Украины. Скибицкий отверг вероятность таких обстрелов, которые Россия устраивала в прошлом октябре, ноябре и декабре.

Планы производства ракет в России не выполняются