Росія намагається наростити виробництво дронів на своїй території. За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, комплектація БпЛА, які виявили після останнього обстрілу України, свідчить про те, що їх зібрали саме у Росії.

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Москва хоче освоїти 60 модифікацій дронів

У ГУР зазначили, що визначити, де саме зібрані "Шахеди" дозволило збільшення кількості російських деталей в дронах.

Вадим Скібіцький додав, що під час однієї з російських виставок ВПК заявили, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БпЛА різних модифікацій до 2030 року. Попередні дані ГУР свідчать, що у другому півріччі 2023 року росіяни планують виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2", тобто "Шахедів".

Водночас у ГУР вважають, що Росія не може виготовляти таку кількість дронів. Зараз Головне управління розвідки займається збором інформації про те, де саме у Росії збирають ці дрони та які підприємства до цього залучені.

Вадим Скібіцький відзначив, що від початку весни Росія змогла наростити виробництво ракет. Зокрема, у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс − Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця,

– сказав Скібіцький.

Також представник ГУР додав, що зараз в арсеналі РФ залишається 585 ракет з радіусом дії понад 500 кілометрів. Серед них приблизно 270 "Іскандерів", 140 "Калібрів", близько 100 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Також в окупантів є близько 75 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 150 ракет Х-22, які росіяни прагнуть вдосконалити. Водночас Росія змушена змінити тактику обстрілів через обмежені запаси.

У ГУР вважають, що це може бути пов’язано з наміром окупантів накопичити озброєння перед осінньо-зимовим періодом, аби знову атакувати енергосистему України. Натомість Скібіцький відкинув ймовірність таких обстрілів, які Росія влаштовувала минулого жовтня, листопада та грудня.

Плани виробництва ракет у Росії не виконуються