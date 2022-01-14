Россия начала проверку боеготовности на оккупированном Донбассе, – разведка

Украинская разведка подтвердила, что командование России начало проверку боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе. В частности, отдельные формирования выводят на полигоны.

Так, по данным украинской разведки, речь идет об армейских корпусах, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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На позициях оккупантов проверяются запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.

Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в частности с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами,

– говорится в сообщении.

Заметим, что 14 января в Восточном военном округе России внезапно стартовала проверка боевой готовности. В российском минобороны назвали меры плановыми. Отмечается, что проверка проводится в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений Восток-2022.

Ранее сообщалось, что в Западном военном округе России стартовали масштабные военные учения в:

Воронежской,

Белгородской,

Брянской,

Смоленской областях.

Также СМИ писали, что Россия перебрасывает войска на Запад. На железнодорожных платформах заметили грузовики, танки, БМП, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Центре информационной безопасности предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на правительственные сайты Украины. Страна-агрессор могла сделать это для того, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе.

Полный текст публикации Главного управления разведки Минобороны Украины:

Командование ВС России продолжает усиливать контроль состояния дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С начала текущей недели комиссией 8 армии Южного военного округа ВС РФ начата масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в частности с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами.

Кроме того, комиссией проверяются запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, ввезенных из РФ для формирования частей (подразделений) мобилизационного резерва 1 и 2 АК.