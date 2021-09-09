Россия начала ускоренную паспортизацию Донбасса, но допустила несколько "ляпов", – СБУ

Россия продолжает массовую паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей перед выборами в Госдуму.

По прямым указаниям агрессора с июня 2021 года принудительное получение российского гражданства происходит ускоренными темпами.

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Оккупанты нарушили международное законодательство

Однако оккупанты действуют с нарушениями норм международного законодательства:

в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области;

прописка в этом документе также не указывается;

выданные паспорта не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами России.



Россия начала ускоренную паспортизацию Донбасса/ Фото СБУ

СБУ установила, что Россия хочет обеспечить высокую явку двумя механизмами:

при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд людей для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в частности на территории ОРДЛО.

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это – чтобы принять участие в онлайн-голосовании,

– отметили в Службе безопасности.

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупантов в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму России.

Незаконные действия документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции

Незаконная паспортизация Донбасса: что известно

Алексей Данилов прокомментировал действия России так: "Они выдают эти документы, это как Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверение личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение".

Секретарь СНБО отметил, что Путин планирует "взять 500 тысяч голосов".

Между тем российский ЦИК уже подала в проект постановления информацию, что жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, у которых ест российские паспорта, смогут голосовать на выборах в государственную думу осенью 2021 года.

Россия начала ускоренную паспортизацию Донбасса: смотрите видео