Россия начала войну, поэтому любой ответ Украины – оправдан, – Подоляк

Украина может как-либо ответить на агрессию России. Именно Москва начала войну и напала на суверенное государство.

Да, именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории, напомнил советник главы ОП.

Читайте также Подоляк потроллил военные планы России на фоне вступления Финляндии и Швеции

Агрессор убивает мирное население и разрушает гражданскую инфраструктуру.

Поэтому любые ответные действия Украины как морально, так и юридически абсолютно оправданы,

– отметил Подоляк.

В случае удара по Киеву Украина ответит зеркально

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отреагировал на угрозы минобороны России уничтожить украинские органы управления. Он предупредил, что в случае атаки на Киев Украина нанесет удар по Москве.

– В Кремле не понимают, что Киев может ударить по Москве, – Яковенко: