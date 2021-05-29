Москва отправила за дипломатами специальный правительственный самолет. Авиатранспорт вылетел примерно в 14:30.

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Работники российского посольства в Праге прибыли в аэропорт автобусом, в котором находились взрослые и дети. Известно, что первым спецрейсом выехали 54 дипломата.

Когда вылетит второй спецрейс

Вторую группу сотрудников, по информации радио "Прага", планируют отправить в понедельник, 31 мая. Количество дипломатов, которых планируют вывезти, пока неизвестно.

Заметим! Согласно решению правительства Чехии, десятки дипломатов должны покинуть российское посольство до конца мая 2021 года.

Так завершится процесс сбалансирования количества сотрудников посольства России в Праге и чешских дипломатов в Москве.

Россия начала вывозить своих дипломатов из Чехии / Фото ČTK

Дипломатический скандал между Россией и Чехией: коротко